Малахов возмутил телезрителей грязной матерщиной в прямом эфире

Сегодня, 5 декабря, стало известно, что Кокорин и Мамаев встретят новый год за решеткой. Решение Фемиды вызвало бурную реакцию адвокатов и близких спортсменов. Родственники Павла и Александра решили высказать свое недовольство на шоу Андрея Малахова.

"Куй железо, пока горячо", – решил шоумен и предложил сторонникам и противникам звезд футбола, в тот же день собраться в студии и поговорить о наболевшем в прямом эфире. Надо отдать должное, оперативности его редакции можно только позавидовать.

На съемочную площадку заявилась телеведущая Виктория Боня. Одному богу известно каким местом она относится к ужасной выходке Кокорина и Мамаева, однако ей тоже дали слово. Телеведущая заявила, что на спортсменов в этой истории "спустили собак", и они несут наказание за все проделки последних лет так называемой золотой молодежи, которые разозлили общество.

Естественно, эти слова вызвали негативный отклик в сердцах противников звезд футбола. Начался грубый обмен мнениями и в пылу страстей Виктория произнесла слово, которое справедливо относят к ненормативной лексике.

"*******! (глупые люди – Прим. ред)", – кричала Боня, забыв, что на нее смотрят миллионы зрителей по всему миру. К слову, на часах 18:10, у экрана сидят дети и ненароком обогащают свой лексикон.

Выходка российской теледивы возмутила зрителей. Пользователи Сети обрушили свой гнев на Андрея Малахова. "Он – продюсер, автор и ведущий ток-шоу, он и виноват", – рассуждали интернет-обыватели. Многие отмечали, что шоумену стоит тщательнее подбирать участников для своего "цирка".