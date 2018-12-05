Горячая галерея: вот они - самые сексуальные женщины Эстонии на обложках глянца Playboy

Портал Limon.ee пошел по стопам своих эстонских коллег с портала Elu24 и решил согреть своих читателей горячими снимками - обложками глянца Playboy Эстония.

Журналистский мир Эстонии перевернулся, когда в 2007 году вышел первый номер журнала Playboy Эстония. И в течение четырех существования глянца его обложку украшали сексуальные женщины - и на каждой было меньше одежды, чем на предыдущей.

Самой первой звездной героиней журнала стала Беатриче, появившаяся на обложке журнала в октябре 2007 года. А в декабре 2010 года вся страна отмечала праздники уже с журналом, где на обложке сияла светская львица и журналист Ану Саагим, которую тогда назвали единственной и неповторимой.

Это лишь самые известные женщины Эстонии, а на обложках их было очень много - несколько десятков.