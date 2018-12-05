В преддверии Рождества жителей Таллинна развлекут на горячей праздничной латино-вечеринке

Начиная с 23:00! Торжественные декорации, друзья, вкусные коктейли и танцы – всё это вас ждет на жаркой вечеринке BAILE–bon RUSSIAN STYLE!

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Если вы устали и вам хочется избавиться от скуки и серости, почувствовать свободу и отдохнуть от ежедневного официоза, тогда вам просто необходимо попасть на латино-вечеринку по-русски – BAILE-bon RUSSIAN STYLE!

На самой веселой русской вечеринке – BAILE-bon RUSSIAN STYLE - вас ждут:

эксклюзивный бар, в котором вы сможете наслаждаться своими любимыми коктейлями, которые для вас приготовят профессиональные бармены;

специальный кальянный лаунж, где в сопровождении chill-музыки любители экзотических кальянов смогут отдохнуть;

поклонников русской музыки - улучшенный формат вечеринки – BAILE-Bon Russian Style, где для вас будут звучать лучшие современные российские хиты.

ФОТО: Промо

Еще больше русской музыки! Самые зажигательные русские и зарубежные танцевальные хиты и латинские ритмы играет резидент DJ Bell. Опытный инструктор Jorge Hinojosa (Эквадор) приглашает принять участие в интерактив-шоу, где обучит основным латино-движениям. Не пропустите возможность стать участником невероятного интерактивного шоу!

Обворожительные танцовщицы Go-Go всю ночь будут радовать публику.

Невероятный сюрприз, ставший уже традицией, для гостей вечеринки – барабанное шоу, в процессе которого каждый сам сможет «постучать» в барабан и раскрыть свой творческий потенциал!

ФОТО: Промо

Специальные гости - зажигательные мулатки создадут атмосферу незабываемого праздника, отвлекут от серых будней, унося в мир радужных красок, на настоящую карнавальную сказку! Когда еще представится такая возможность потанцевать в кругу очаровательных страстных бестий?

Вкусная смесь из фейерверка ритмов и эмоций заставит сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дадут сгореть в необузданной позитивной энергии счастья и веселья!

Новшество внесет особую торжественность любимому мероприятию, сблизит и объединит гостей в карнавальной атмосфере!

Окунитесь в праздник жизни и веселья, подарите себе новые ощущения и эмоции!

NB! Отдыхай красиво и удобно за ВИП-столиком.

Заказ ВИП-столиков: www.bailebon.ee, +372 55 611 877 или marika@trai.ee.

Вечеринка длится: 23.00 - 05.00.

Билет - 15€, девушкам первый час (с 23:00 до 00:00) – 10€.

NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда и туфли! Больше информации на: http://www.bailebon.ee.