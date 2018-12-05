Русская Барби рассказала, какие мужчины ей нравятся

Юлия Кригер, Новосибирск, Россия, покорила Сеть своей естественной, как она утверждает, красотой. Девушка не прибегала к каким-либо вмешательствам, за исключением маммопластики, передает Fabiosa.ru.

Изданию The Sun Юля рассказала, что Барби ее стали называть еще в школе. Но она не была удивлена, поскольку всегда знала, что она – обладательница миловидных черт лица.

Несколько лет назад Юля носила контактные линзы, увеличивающие радужку глаза, но сейчас она от них отказалась. Что касается груди, то девушка всегда мечтала о «приличном» размере, чтобы была возможность носить платья даже с самыми откровенными вырезами.

Если верить Инстаграму «русской Барби», то сейчас она совершенно свободна.

Недавно девушка рассказала, какого мужчину она ждет. Юля не видит себя в паре с иностранцем. Кроме того, в ее будущем избраннике ее не волнует ни внешность, ни его благосостояние:

«Мужчина, который будет мне нравиться, он будет с такой энергетикой, что при любых обстоятельствах сможет заработать деньги».

Что касается знакомства в соцсетях, Юля его не приемлет. Она убеждена, что настоящий мужчина не сидит в Интернете просто так. У него просто-напросто нет на это времени!

Что ж, таких мужчин, пожалуй, уже и не существует!