Русская Барби рассказала, какие мужчины ей нравятся

Многие девочки в детстве хотели быть похожими на куколок Барби. Кто-то позврослел и вернулся в реальность, а некоторые продолжают лелеять мечту и решаются на серьезные модификациии для того, чтобы приблизиться к идеалу.
Юлия Кригер, Новосибирск, Россия, покорила Сеть своей естественной, как она утверждает, красотой. Девушка не прибегала к каким-либо вмешательствам, за исключением маммопластики, передает Fabiosa.ru.
Изданию The Sun Юля рассказала, что Барби ее стали называть еще в школе. Но она не была удивлена, поскольку всегда знала, что она – обладательница миловидных черт лица.
Несколько лет назад Юля носила контактные линзы, увеличивающие радужку глаза, но сейчас она от них отказалась. Что касается груди, то девушка всегда мечтала о «приличном» размере, чтобы была возможность носить платья даже с самыми откровенными вырезами.
Если верить Инстаграму «русской Барби», то сейчас она совершенно свободна.
Недавно девушка рассказала, какого мужчину она ждет. Юля не видит себя в паре с иностранцем. Кроме того, в ее будущем избраннике ее не волнует ни внешность, ни его благосостояние:
«Мужчина, который будет мне нравиться, он будет с такой энергетикой, что при любых обстоятельствах сможет заработать деньги».
Что касается знакомства в соцсетях, Юля его не приемлет. Она убеждена, что настоящий мужчина не сидит в Интернете просто так. У него просто-напросто нет на это времени!
Что ж, таких мужчин, пожалуй, уже и не существует!
Будем надеяться, что в скором времени эта красавица обретет свое личное счастье! Все же, хочется верит, остались еще мужчины, которым чуждо сидение в соцсетях, как вы считаете?