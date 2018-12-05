Елена Летучая покинула Россию

Елена Летучая улетела в Китай на съемки нового бьюти-шоу канала СТС «Формула красоты». Благодаря этому масштабному телепроекту она путешествует по всему миру, встречает самых красивых и ярких жителей разных стран и на себе пробует местные рецепты красоты, пишут Дни.ру.

«Я провожу свой день рождения в замечательной компании съемочной группы проекта, который я успела полюбить. Каждый день я узнаю столько нового, знакомлюсь с невероятными людьми, при этом имею возможность делиться свежими знаниями со зрителями», – рассказала телеведущая корреспонденту «Дни.ру».

Она призналась, что в свой день рождения оказалась на чайных плантациях в китайском городе Ханчжоу, где производят самый популярный сорт «Колодец дракона». Также ведущей сегодня предстоит встретиться с бабушкой-крестьянкой, узнать о полезных свойствах чая, секрет его приготовления и посетить чайную церемонию, в ходе которой ей покажут, как правильно пить и заваривать всеми любимый напиток.