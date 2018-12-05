Иранская Джоли решила, что 50 операций ей мало, а ее нос недостаточно тонок

«Двойник» Анджелины Джоли, чья внешность заставляет ужаснуться, снова легла под нож, чтобы стать похожей на своего кумира. 20-летняя жительница Ирана опубликовала в «Инстаграме» фотографию, на которой показала первые результаты повторной ринопластики. На снимке лицо Сахар Табар почти полностью покрыто бинтами, сообщает The Sun.

Ранее девушка утверждала, что прошла через более 50 операций, чтобы походить на голливудскую актрису. Однако в итоге её слова оказались обманом. На своей второй странице Сахар призналась, что это умелый фотошоп и грим. Впрочем, к хирургам она всё равно обращалась, и в этот раз, судя по всему, они сделали кончик носа ещё тоньше.