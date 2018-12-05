От пены для бритья до колготок. Назван топ оскорбительных подарков на Новый год

В качестве новогодних подарков не подходят колготки, сковородки и лосьоны для бритья, уверена эксперт по этикету Элеонора Басманова. Она рассказала агентству «Москва», что не стоит приобретать в качестве презентов для своих близких, пишет Life .

«Для женщин самыми неинтересными и непривлекательными подарками принято считать стандартные парфюмерные наборы, колготы и сковороды. Для мужчин — галстуки, носки и лосьоны для бритья. Детям больше всего не нравятся в качестве новогодних подарков одежда и школьные принадлежности», — говорит эксперт по этикету.

Если же вам кто-то под ёлочкой все-таки оставил такой презент, не стоит принимать его с упреком, просит Элеонора Басманова. Ведь даритель, скорее всего, просто не знаком с этикетом, но при этом потратил время и средства на поиск и покупку подарка.