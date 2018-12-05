Не ожидали! Алена Хмельницкая поделилась обнаженным снимком из душа

47-летняя актриса Алена Хмельницкая является активной пользовательницей Instagram. На своей странице она обычно публикует довольно сдержанные и скромные снимки. Однако недавно Хмельницкая решилась на смелый кадр.

Алена предстала перед своими подписчиками полностью обнаженной в душевой кабине. Наготу артистки скрывало запотевшее от пара стекло.

«Импрессионизм подручными средствами», — подписала снимок Хмельницкая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).