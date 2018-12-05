Не ожидали! Алена Хмельницкая поделилась обнаженным снимком из душа

На днях Алена Хмельницкая опубликовала в Instagram довольно пикантный снимок. На фотографии российская актриса предстала полностью обнаженной, чем сильно удивила своих подписчиков.
47-летняя актриса Алена Хмельницкая является активной пользовательницей Instagram. На своей странице она обычно публикует довольно сдержанные и скромные снимки. Однако недавно Хмельницкая решилась на смелый кадр.
Алена предстала перед своими подписчиками полностью обнаженной в душевой кабине. Наготу артистки скрывало запотевшее от пара стекло.
«Импрессионизм подручными средствами», — подписала снимок Хмельницкая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Поклонники восхитились смелостью актрисы. По их мнению, фото действительно выглядит как произведение искусства в стиле импрессионизма. «Какая интересная идея! Алена,вы прекрасны», «Загадочная», «Как красиво и неожиданно», — прокомментировали публикацию фолловеры. По словам подписчиков, актриса выглядит не вульгарно, а очень женственно и нежно.