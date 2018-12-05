Галерея: в длинной юбке в клетку Кейт Миддлтон стала сразу похожей на учительницу
5 декабря 2018, 16:02
Во вторник, 4 декабря, герцогиня Кембриджская вместе с мужем пришла на рождественскую вечеринку в максимально скромном наряде.
На днях 36-летние Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили праздник для семей служащих Королевских военно-воздушных сил Великобритании, которым предстоит провести Рождество и новогодние праздники на задании за рубежом.
Герцог и герцогиня Кембриджские организовали торжество на территории Кенсингтонского дворца в Лондоне. Кэтрин охотно общалась с женами военных и их детьми. Герцогиня рассказала, что прекрасно понимает их, ведь ее муж тоже до недавнего времени служил и часто бывал в заграничных командировках.
На мероприятии по случаю грядущих праздников Кейт Миддлтон появилась в очень скромном наряде. Смотрите галерею!