Самая сексуальная эстонская радиоведущая решила, что ей мало, и пошла на пикантные курсы (ФОТО)

Ведущая Power Hit Radio Бригитте Сюзанне Хунт никогда не скрывала свою сексуальность от общественности. В прошлом году, например, она бросала себе вызов и в течение месяца занималась сексом каждый день, а потом делилась впечатлениями.
Однако блондинка не собирается останавливаться на достигнутом: теперь она записалась на секс-курсы, где учат, как доставить максимальное удовольствие своему партнеру.
Своими новыми знаниями знаменитая эстонская блондинка решила поделиться и в своем Instagram. Именно там она опубликовала фото со своего обучения. Силиконовый фаллоимитатор, смазка, конечно, подробные инструкции... «Учусь любить своего мужчину», – подписала снимок Бригитте Сюзанне Хунт.
Новый возлюбленный радиоведущий, работающий в сфере рекламы Рон Нымм, должен быть рад такой тяге к знаниям у своей пассии.
Портал Elu24 внимательно рассмотрел фото Бригитте Сюзанне Хунт и сделал выводы, что уроки любви радиоведущей дает знаменитый эстонский сексолог Эпп Кярсин.