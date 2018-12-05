Ср, 5.12.2018
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  • Самая сексуальная эстонская радиоведущая решила, что ей мало, и пошла на пикантные курсы (ФОТО)

Самая сексуальная эстонская радиоведущая решила, что ей мало, и пошла на пикантные курсы (ФОТО)

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Brigitte Susanne Hunt õpib meest armastama.

ФОТО: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Ведущая Power Hit Radio Бригитте Сюзанне Хунт никогда не скрывала свою сексуальность от общественности. В прошлом году, например, она бросала себе вызов и в течение месяца занималась сексом каждый день, а потом делилась впечатлениями. 

Однако блондинка не собирается останавливаться на достигнутом: теперь она записалась на секс-курсы, где учат, как доставить максимальное удовольствие своему партнеру. 

Своими новыми знаниями знаменитая эстонская блондинка решила поделиться и в своем Instagram. Именно там она опубликовала фото со своего обучения. Силиконовый фаллоимитатор, смазка, конечно, подробные инструкции... «Учусь любить своего мужчину», – подписала снимок Бригитте Сюзанне Хунт. 

Новый возлюбленный радиоведущий, работающий в сфере рекламы Рон Нымм, должен быть рад такой тяге к знаниям у своей пассии.

ФОТО: Kuvatõmmis/Instagram

Портал Elu24 внимательно рассмотрел фото Бригитте Сюзанне Хунт  и сделал выводы, что уроки любви радиоведущей дает знаменитый эстонский сексолог Эпп Кярсин. 

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