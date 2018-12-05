В шоу «Модный приговор» впервые за 11 лет изменили декорации (ФОТО)

В популярном шоу Первого канала «Модный приговор» большие перемены — новые декорации! Впервые за 10 лет эфира ведущие усядутся за один общий стол. Менять привычки сложно, вот и троица ведущих — Надежда Бабкина, Эвелина Хромченко и Александр Васильев — не сразу одобрили и оценили новую студию.

Особенно трудно привыкал к этому историк моды, который раньше по-царски восседал на золоченом троне в центре зала. Впрочем, он и теперь сидит в центре, но только длинного стола заседаний. «Мы здесь совсем как феодальный суд», — ворчливо заметил Александр Александрович.

ФОТО: Пресс-фото

Новые декорации напоминают средневековый замок — с серой кирпичной кладкой стен, роскошными черно-белыми гравюрами вдоль карнизов и большими арочными окнами, за которыми зеленеет весенний пейзаж. Оценить новую студию зрители Первого канала смогут в ближайшую субботу в специальном выпуске «Модного приговора», посвященном празднованию 60-летнего юбилея маэстро Александра Васильева.