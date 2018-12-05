Елизавета Боярская родила второго ребенка

Елизавета Боярская родила второго сына. «Да, Лиза родила мальчика, здорового. Я ее с этим поздравляю, остальные комментарии уже у родителей. Поздравляю своих родителей и Лизу с Максимом. Это долгожданное наше прибавление в семье. Все живы-здоровы, все в порядке», – цитирует Сергея Боярского 78.ru.

При этом брат популярной актрисы отметил, что, находясь в Москве, не имеет возможности лично поздравить Елизавету, но обязательно сделает это чуть позже. Пока не прокомментировали радостную новость ни дед, прославленный актер Михаил Боярский, ни отец, актер Максим Матвеев.

Пятый канал выяснил, что Елизавету Боярскую доставили в роддом в ночь на 5 декабря. К дому, где находилась дочь Михаила Боярского, около полуночи была вызвана карета скорой помощи.