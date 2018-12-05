Вся светская Москва собралась накануне в Новой Третьяковской галерее, чтобы отпраздновать 20-летие российского издания Vogue. Среди гостей были замечены Ксения Собчак, Кристина Орбакайте, Елена Перминова, Ляйсан Утяшева, Татьяна Навка, Тина Канделаки, Вера Брежнева, Яна Рудковская, Полина Гагарина, Рената Литвинова, Альбина Джанабаева и многие-многие другие, пишет Rus.tvnet.lv .

Еще очень много фото смотрите в галерее ниже! Кого там только не было...