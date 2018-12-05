Полная женщина задушила возлюбленного животом

Слушания по ее делу прошли в суде округа Эри, штат Пенсильвания. В марте 44-летняя Томас, весящая 133 килограмма, поссорилась со своим сожителем Кино Батлером (Keeno Butler). Женщина избила мужчину ножкой от стола и порезала его руку складным ножом, а затем легла на него сверху, закрыв лицо 57-килограммового Батлера животом. Он не смог вырваться из-под нее и задохнулся, пишет Lenta.ru.

Адвокат Томас Марк дель Дука (Mark Del Duca) утверждает, что его подзащитная совершила убийство непреднамеренно. По его словам, она выпила лишнего и упала без сознания на Батлера. Когда американка очнулась и осознала, что натворила, она немедленно вызвала полицию. Прокурор оспорил эту версию, заметив, что на голове мужчины обнаружили множество следов от ударов ножкой стола, что доказывает желание Томас навредить возлюбленному.