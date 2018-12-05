Солистка группы «Винтаж» назвала поставленный ей «убивающий» диагноз

По ее словам, доктора обнаружили у нее бактерии легионеллы, способные провоцировать легочные заболевания. «От этой болезни по сей день погибают 20 процентов заболевших из-за того, что не могут правильно установить диагноз», — поделилась вокалистка «Винтажа», сообщает Lenta.ru.

Плетнева поблагодарила врачей за своевременную реакцию и правильно поставленный диагноз. Она отметила, что идет на поправку. Певица также проанонсировала ближайший концерт, который пройдет 8 декабря в Казани.