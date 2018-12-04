В Сети появилось фото сына Елены Яковлевой без татуировок

Молодому человеку 26 лет. Денис организовал свою музыкальную группу, а недавно стал осваивать профессию парикмахера, пишет Goodhouse.ru.

В Сети Шальных-младшего часто называют фриком из-за его внешности. Тело и лицо у Дениса покрыты татуировками. Актриса просит корреспондентов не спрашивать ее об этом, поскольку что делать со своим телом — сын решает сам. Елена признавалась, что Денис уже устал от своей «росписи», но сводить тату не хочет, поскольку процедура очень болезненная.

На днях в фан-аккаунте поклонников актрисы появилось архивное фото. На снимке Елена запечатлена в черной куртке со своим совсем юным сыном.