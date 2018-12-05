«Не парьтесь!» Глюкоза рассказала, что ее удивило на курсах по оральному сексу

«Я считаю, что супруги должны удивлять друг друга, в том числе и в постели. Часто бывает такое, что женщина говорит: «Мне это не подходит, этого я делать не буду». Поэтому мужчины начинают ходить налево», пишет Life.ru.

По словам знаменитости, на обучение ее привела подруга, которая до последнего хранила в секрете, что ждет певицу. Тем не менее Глюкоза считает, что это неоценимый опыт, который помог ей в семейной жизни.

«Оказывается, все, над чем девчонки парятся, это, наоборот, не нужно делать. Мужчине вообще по фигу, накрашена ты или нет. Что меня вообще поразило — всякие эти причмокивания мужчинам на самом деле нравятся. Когда все слышно и все, так сказать, ярко».