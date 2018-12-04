Пять привычек, которые выдают глупых людей

Признак 1: Обвинять других в своих ошибках

У всех может что-нибудь не получаться или идти не по плану. Разумный человек расслабиться и подумает, как решить проблему. Глупец предпочтет обвинить в своих бедствиях кого и что угодно: соседей, которые перехватили лифт, пасмурную погоду, хмурую толпу. У такого человека нет желания брать ответственность за свои ошибки – ему гораздо проще утопать в жалости и сочувствии к самому себе, пишет Fabiosa.ru.

Признак 2: Всегда считать себя правым

Нет ничего плохого в том, чтобы разумно отстаивать собственное мнение, приводя логичные аргументы. Умный человек не любит конфликтов, но не против выслушать собеседника и посмотреть на другую точку зрения. А вот глупцу закончить спор очень сложно. Он привык стоять на своем и с места не сдвинется, даже ели оппонент действительно говорит толковые вещи. Ему очень важно выйти победителем, а свое мнение глупый человек считает единственно верным и не подлежащим сомнению.

Признак 3: Высокое мнение о своих способностях

Среди глупых людей распространен эффект Даннинга Крюгера. Люди с низкой квалификацией и способностями считают себя гораздо умнее, нежели они есть на самом деле. И, конечно же, им хочется блеснуть интеллектом, что порой совершенно неуместно. Такие люди считают себя гораздо лучше других и стараются постоянно напомнить об этом, даже если нет никаких разумных доводов для этого.

Признак 4: Неправильное употребление слов

Ничто так не подрывает авторитет во время беседы, как употребление слов, не соответствующих контексту или с неправильным значением. Прежде чем ввернуть умную фразу, стоит вспомнить, действительно ли вы знаете, в какой ситуации ее применить. Собеседник, который неудачно жонглирует неизвестными ему терминами, отчаянно пытаясь казаться умнее, вызовет лишь недоумение.

Признак 5: Предвзятость

Глупцы обожают судачить о жизни и принципах остальных, теряя собственное время. Они осуждают, не в силах принять чужое мнение или совет, не готовы посмотреть на мир по-другому. Они предвзяты к суждениям, отличающимся от собственных и не желают изучать новое.

Ум можно развить и подпитать, но главное – научиться видеть свои недостатки и стремиться их исправить.