Лучше бы мы этого не видели… Певица Слава показала, что она ест в Таллинне перед концертом Смотрите видео!
4 декабря 2018, 17:09
Уже через пару часов в Таллинне выступит певица Слава. Перед концертом российская звезда показала свой обед, который сторонники ЗОЖа уж точно бы не одобрили.
Оказывается, стройная харизматичная брюнетка обожает утолять голод шпротами или селедочкой.
Обед в одном из таллиннских отелей сегодня выглядел так: сардины в томатном соусе эстонского производства, кружка растворимого бульона и фрукты. Как вам такой рацион?