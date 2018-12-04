Вт, 4.12.2018
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  • Лучше бы мы этого не видели… Певица Слава показала, что она ест в Таллинне перед концертом

Лучше бы мы этого не видели… Певица Слава показала, что она ест в Таллинне перед концертом Смотрите видео!

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ФОТО: Instagram / Instagram

Уже через пару часов в Таллинне выступит певица Слава. Перед концертом российская звезда показала свой обед, который сторонники ЗОЖа уж точно бы не одобрили.

Оказывается, стройная харизматичная брюнетка обожает утолять голод шпротами или селедочкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Обед в одном из таллиннских отелей сегодня выглядел так: сардины в томатном соусе эстонского производства, кружка растворимого бульона и фрукты. Как вам такой рацион?

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Как же я люблю шпроты!!!!!!!👍

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