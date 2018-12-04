Он снял клипы про голову-вагину и сосущихся пионеров, но готов на большее

Можешь вспомнить какие-нибудь идеи для клипов, которые были настолько дикими, что даже ты от них отказался?

Один клип я хотел сделать из нарезок того, как я себя убиваю на протяжении всего видео — разными способами. Такой suicidal. Знаешь, как Кенни из «Южного парка». Хотел сделать своеобразный Compilation Kenny на четыре минуты.

В России бы такое запретили.

(Смеется) Может, когда-то и сделаю.

В какое время произошел переломный момент, когда ты понял — вот она, популярность?

А я этого и не почувствовал, чувак. Какие-то люди меня знают — и все. Я про это вообще не думаю, мне все равно.

Tommy Cash live Pirita Kloostis ФОТО: Hooligan Hamlet

И по улицам получается спокойно ходить?

Я бы так не сказал. Могу, но не хожу по улицам особо. Дома сижу, или где-то, где меня хорошо знают, чтобы не было ситуаций, что надо какую-нибудь фотку сделать. Я не могу просто выйти утром, че-то накинуть, прогуляться — надо продумывать все. Но я не думаю, что я популярный, и это для меня вообще не важно.

Но свою долю популярности на Западе ты все равно получил — попал в Dazed 100, выступаешь с Charli XCX, работаешь с Риком Оуэнсом. Скажи, как рэпер, для которого английский — не родной язык, — чем ты их зацепил?

Я думаю — всем вместе — стилем, вкусом, тем, откуда я, что я делаю, как веду себя на сцене. Там много разных факторов. Я для них довольно экзотичное животное. Я из Эстонии, нас там сколько — миллион с половиной? Очень мало, в общем.

Как получился такой дикий фит с Little Big?

Алина Пязок мне позвонила — она тогда еще даже не знала, что я по-русски умею говорить. Мы разболтались че-то, а потом я приехал к ним и сделали Give Me Your Money. Все на месте. Теперь дружим.

Tommy Cash ФОТО: Kuvatõmmis

А с Фараоном в итоге решили ничего записывать?

Да я с ним не общаюсь сейчас вообще. Он че-то только с «Ленинградом» сейчас общается, со Шнуровым.

Псевдоним Кэш — в честь Джонни Кэша или cash’a?

В честь cash’a конечно. Деньги сами по себе — культовые для людей, но каждый человек по-своему поймет, как я воспринимаю свое имя, смеюсь я над деньгами или возвожу их в культ.

А сам ты над ними смеешься?

Не хочу раскрывать свое понимание, портить всем картину. Интереснее, когда каждый человек по-своему открывает это имя.

Вычитал в Vogue, что у тебя готовится линейка своей одежды, с локальными мемами что ли. Что с этим проектом?

Он выйдет через неделю! Это будет мой бренд, мой мерч. Мы выработали много вещей. Например, там будут мини-ковры и куча всякого интересного.

Не могу не спросить: как ты воспринял арест Хаски, преследование IC3PEAK и что думаешь о конфликте новой музыки с властями в России?

Про Хаски я слышал. А что там случилось, что он на тачке выступал?

Tommy Cash. ФОТО: Raimond Roopärg

Если вкратце, то вот и вот. Твое творчество попадает в эту категорию?

Не, мое не попадет, потому что я типа иностранец. С иностранцами по-другому в России по ходу обращаются. Да, это вообще-то ***** [херово], что так делают, но я бы не удивлялся, что «почему андеграундным артистам только, почему не закрывают концерты Элджея»?

Элджей уже сам отменяет.

Да, реально!? Вау. Я не знаю, ну, что поделаешь. Это — Россия. Я это видел, понимал, что это ****** [жесть], но это же Россия, че там поделаешь.

А если бы в Эстонии такое началось?

Но в Эстонии такого не будет, это же Европа. А Россия — это Россия, там по-другому все. Но это, конечно, жесть. Это же свобода слова. Но ничего не поделать.

Вообще ничего не поделать?

Ну, а че поделать? Я не знаю, че поделать. Ты меня о таком не спрашивай! (нервно смеется)

Ну, будем надеяться тогда, что тебя эта волна обойдет. Приезжай к нам.