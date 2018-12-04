Вт, 4.12.2018
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  • Галерея: расставшаяся с Гуфом Кети Топурия дала в Тарту шикарный концерт

Галерея: расставшаяся с Гуфом Кети Топурия дала в Тарту шикарный концерт

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Сегодня в тартуском концертном зале Vanemuine состоялся юбилейный концерт группы A’STUDIO и его солистки Кети Топурия. 

Этот коллектив пережил за годы своего существования множество испытаний, но их музыка всегда согревает сердца поклонников. Позади долгий путь, длиною в шестнадцать альбомов, тридцать клипов, бесчисленное количество концертов в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизстане, Азербайджане, Таджикистане, Грузии, Молдавии, Прибалтике и по всему миру.

И несмотря на проблемы в личной жизни, Кети Топурия не падает духом и продолжает выступать и радовать своих поклонников. Вчера артистка выступила в Таллинне и поблагодарила всех, кто ее поддержал, а уже сегодня покорила Тарту. 

Смотрите эксклюзивную галерею портала Limon.ee! 

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