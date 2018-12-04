Галерея: расставшаяся с Гуфом Кети Топурия дала в Тарту шикарный концерт

Этот коллектив пережил за годы своего существования множество испытаний, но их музыка всегда согревает сердца поклонников. Позади долгий путь, длиною в шестнадцать альбомов, тридцать клипов, бесчисленное количество концертов в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизстане, Азербайджане, Таджикистане, Грузии, Молдавии, Прибалтике и по всему миру.

И несмотря на проблемы в личной жизни, Кети Топурия не падает духом и продолжает выступать и радовать своих поклонников. Вчера артистка выступила в Таллинне и поблагодарила всех, кто ее поддержал, а уже сегодня покорила Тарту.