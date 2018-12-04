Почему томатный сок в самолете заказывают чаще, чем другие напитки

В этом году в твиттере United Airlines разгорелся настоящий скандал. Американская авиакомпания заявила, что убирает из бортового меню томатный сок, чем вызвала негодование пассажиров. Оказалось, что у томатного сока на удивление много фанатов, но большинство из них пьют его исключительно в полете.

Выводы пассажиров о собственных вкусовых предпочтениях на борту совпадают и с внутренней статистикой авиакомпаний. В 2010 году немецкая авиакомпания Lufthansa проводила опрос среди пассажиров с целью улучшения бортового питания и выяснила, что на томатный сок приходится добрая четверть (25%) заказов на борту. Другие же авиакомпании признаются, что давно прознали о вкусах своих клиентов, поэтому их запасы томатного сока на борту обычно на 30% больше, чем яблочного и апельсинового.

А вот в супермаркетах статистика совсем другая. Там томатный сок не входит даже в пятерку самых покупаемых, а пальму первенства стабильно удерживает апельсиновый.