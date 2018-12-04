Почему томатный сок в самолете заказывают чаще, чем другие напитки

«Экспресс газета» отвечает на актуальные, неудобные и неожиданные вопросы. Сегодня мы расскажем, почему пассажиры воздушного судна предпочитают именно томатный сок.
В этом году в твиттере United Airlines разгорелся настоящий скандал. Американская авиакомпания заявила, что убирает из бортового меню томатный сок, чем вызвала негодование пассажиров. Оказалось, что у томатного сока на удивление много фанатов, но большинство из них пьют его исключительно в полете.
Выводы пассажиров о собственных вкусовых предпочтениях на борту совпадают и с внутренней статистикой авиакомпаний. В 2010 году немецкая авиакомпания Lufthansa проводила опрос среди пассажиров с целью улучшения бортового питания и выяснила, что на томатный сок приходится добрая четверть (25%) заказов на борту. Другие же авиакомпании признаются, что давно прознали о вкусах своих клиентов, поэтому их запасы томатного сока на борту обычно на 30% больше, чем яблочного и апельсинового.
А вот в супермаркетах статистика совсем другая. Там томатный сок не входит даже в пятерку самых покупаемых, а пальму первенства стабильно удерживает апельсиновый.
Вероятно, на выбор авиапассажиров влияют внешние условия, которые, в свою очередь, воздействуют на наши вкусовые рецепторы. Например, Американская психологическая ассоциация (American Psychological Association) уверяет, что все дело в сильном шумовом фоне. Именно под его воздействием нам перестает хотеться сладкого, а тянет на солененькое. А вот согласно исследованию Lufthansa , заинтригованной результатами опроса, все дело в пониженном давлении, из-за которого соль теряет свой вкус на 30%.