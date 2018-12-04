Звезда сериалов «След» и «Универ» умер в возрасте 49 лет
4 декабря 2018, 16:49
Сегодня днем в московской больнице скончался актер Виталий Ендовицкий.
Виталий Ендовицкий, недавно отпраздновавший 49-летие, знаком телезрителям по ярким ролям в популярных сериалах «След» и «Универ».
Как сообщает издание «Блокнот-Воронеж», в конце ноября у Ендовицкого случился инсульт, после которого он был госпитализирован. Врачи до последнего боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.
Известно, что прощание с актером пройдет 5 декабря.
Виталий Ендовицкий родился 31 июля 1969 года в Воронеже. Окончил Воронежский институт искусств, после чего переехал в Москву. Снялся в таких сериалах, как «Универ», «Катина любовь», «След», «Свидетели», «Карпов», «Маруся», «Следаки».