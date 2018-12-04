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  • Звезда сериалов «След» и «Универ» умер в возрасте 49 лет

Звезда сериалов «След» и «Универ» умер в возрасте 49 лет

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ФОТО: Кадр из фильма

Сегодня днем в московской больнице скончался актер Виталий Ендовицкий. 

Виталий Ендовицкий, недавно отпраздновавший 49-летие,  знаком телезрителям по ярким ролям в популярных сериалах «След» и «Универ». 

Как сообщает издание «Блокнот-Воронеж», в конце ноября у Ендовицкого случился инсульт, после которого он был госпитализирован. Врачи до последнего боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.

Известно, что прощание с актером пройдет 5 декабря.

Виталий Ендовицкий родился 31 июля 1969 года в Воронеже. Окончил Воронежский институт искусств, после чего переехал в Москву. Снялся в таких сериалах, как «Универ», «Катина любовь», «След», «Свидетели», «Карпов», «Маруся», «Следаки».

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