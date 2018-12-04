Звезда сериалов «След» и «Универ» умер в возрасте 49 лет

Виталий Ендовицкий, недавно отпраздновавший 49-летие, знаком телезрителям по ярким ролям в популярных сериалах «След» и «Универ».

Как сообщает издание «Блокнот-Воронеж», в конце ноября у Ендовицкого случился инсульт, после которого он был госпитализирован. Врачи до последнего боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.