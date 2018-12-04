Пошумим?! В Таллинне пройдет мультиязычный рэп-батл

15 декабря в Sveta баре, в Таллинне, состоится убойная хип-хоп вечеринка, в рамках которой пройдет уникальный рэп-батл THE BEEF.
За главный приз - 300 евро наличными – впервые поборются носители разных языков: эстонского, английского и русского.
Все шестеро участников будут поделены на три пары, в которых они и будут противостоять друг другу. Три пары, на трех разных языках!
Раунды будут следующими:
- Домашняя заготовка на свободную тему.
- Дизреспект противнику
- Cypher на тему «Почему я!»
Обычно рэп батлы проходят отдельно для эстонцев или отдельно для русских, но не в этот раз. Среди шестерыхх участников так же есть представитель рэп-культуры из Африки.
Помимо главного приза будет вручен приз зрительских симпатий – шумом толпы определится счастливчик и обладатель новенького телефона Prestigio Muze G7 LTE. Остальные участники получат поощрительные призы от спонсоров (Rude Rats Barbershop/ Raasiku Õlletehas/ Viru Õlu/ энергетический напиток Hustler).
Сразу после батла и до самого утра настроение всех гостей будут подогревать самые топовые хиты хип-хопа всех времен.
Батл MC:
IKS(EST) / Bacs(RUS) / Akar(EST) / Biggie Jay(ENG) / MosS(RUS) / 8RANDOM(ENG)
Судьи батла:
- TommyBoy / OLD SCHOOL HIP-HOP/ EST
- Typicalflow / FUNK & HIP-HOP / RUS
- Basket / JUNGLE & HIP-HOP / ENG
DJs:
Boogie B / LAURI VILLAU / CUTMASTA DAZ / O.D. / Skido
22:00 – Двери открываются
23:00 – Начало батла
00:00 - Hip-Hop пати
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