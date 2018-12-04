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Пошумим?! В Таллинне пройдет мультиязычный рэп-батл

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ФОТО: Промо

15 декабря в Sveta баре, в Таллинне, состоится убойная хип-хоп вечеринка, в рамках которой пройдет уникальный рэп-батл THE BEEF.

За главный приз - 300 евро наличными – впервые поборются носители разных языков: эстонского, английского и русского.

Все  шестеро участников будут поделены на три пары, в которых они и будут противостоять друг другу. Три пары, на трех разных языках!

Раунды будут следующими:

- Домашняя заготовка на свободную тему.

- Дизреспект противнику

- Cypher на тему «Почему я!»

Обычно рэп батлы проходят отдельно для эстонцев или отдельно для русских, но не в этот раз. Среди шестерыхх участников так же есть представитель рэп-культуры из Африки.

Помимо главного приза будет вручен приз зрительских симпатий – шумом толпы определится счастливчик и обладатель новенького телефона Prestigio Muze G7 LTE. Остальные участники получат поощрительные призы от спонсоров (Rude Rats Barbershop/ Raasiku Õlletehas/ Viru Õlu/ энергетический напиток Hustler).

Сразу после батла и до самого утра настроение всех гостей будут подогревать самые топовые хиты хип-хопа всех времен.  

Батл MC:

IKS(EST) / Bacs(RUS) / Akar(EST) / Biggie Jay(ENG) / MosS(RUS) / 8RANDOM(ENG)

Судьи батла:

- TommyBoy / OLD SCHOOL HIP-HOP/ EST

- Typicalflow / FUNK & HIP-HOP / RUS

- Basket / JUNGLE & HIP-HOP / ENG

DJs:

Boogie B / LAURI VILLAU / CUTMASTA DAZ / O.D. / Skido

22:00 – Двери открываются

23:00 – Начало батла

00:00 - Hip-Hop пати

Подробности на страничке мероприятия в Facebook.

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