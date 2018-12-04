Вера Брежнева в прямом эфире сделала тест на ВИЧ и показала результат

Вера рассказала, что сейчас процедуру можно пройти не только в клинике, но и дома. Специальные экспресс-тесты теперь продаются в аптеке, и каждый может узнать свой ВИЧ-статус самостоятельно.

Таким тестом воспользовалась Брежнева. Певица немного волновалась делать экспертизу перед 10-миллионной аудиторией. В итоге тест показал отрицательный результат.