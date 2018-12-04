Вера Брежнева в прямом эфире сделала тест на ВИЧ и показала результат

В 2014 году Вера Брежнева стала послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ для стран Восточной Европы и Центральной Азии. 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, певица в прямом эфире сделала тест, чтобы узнать свой ВИЧ-статус.
Вера рассказала, что сейчас процедуру можно пройти не только в клинике, но и дома. Специальные экспресс-тесты теперь продаются в аптеке, и каждый может узнать свой ВИЧ-статус самостоятельно.
Таким тестом воспользовалась Брежнева. Певица немного волновалась делать экспертизу перед 10-миллионной аудиторией. В итоге тест показал отрицательный результат.
Брежнева призвала поклонников следить за здоровьем и не забывать делать тесты на ВИЧ. «Если тест положительный — обратитесь в клинику, где помогут с решением проблемы. Если тест отрицательный — продолжайте жить здоровой жизнью, заботясь о своем здоровье, о здоровье своего партнера и здоровье своей семьи», — заявила Вера.