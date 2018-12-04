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Алексей Панин устроил пьяный дебош на борту самолета Актер все отрицает!

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ФОТО: Кадр из видео

Авиакомпания «Победа» попытается добиться компенсации «вынужденных расходов», которые она понесла из-за пьяного дебоша, устроенного актером Алексеем Паниным на борту самолета.

По данным источника в авиакомпании, Алексей Панин устроил пьяный дебош на рейсе, летевшем из Стамбула. После посадки актера задержали.

В пресс-службе «Победы» факт инцидента подтвердили. Там отметили, что компания намерена взыскать с актера вынужденные расходы, в том числе за «санитарную обработку» салона самолета, сообщает РИА Новости.

По данным источника «Интерфакса», актер употреблял алкоголь, грубо выражался в адрес экипажа, а также два раза покурил в туалете. Также Панин рассказывал другим пассажирам о том, как «правильно» курить в самолете, закрывая детектор дыма салфеткой.

Сам Панин подтвердил, что в выходные прилетел в Москву из Турции. Однако заявил, что никаких проблем на борту не было, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».

Алексей Панин регулярно оказывается в центре скандалов. В середине октября его заметили в Gelandewagen, который катался по пешеходной зоне в Саратове. За рулем автомобиля находился 20-летний молодой человек, которого позже оштрафовали за нарушение ПДД.

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