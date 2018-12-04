Алексей Панин устроил пьяный дебош на борту самолета

По данным источника в авиакомпании, Алексей Панин устроил пьяный дебош на рейсе, летевшем из Стамбула. После посадки актера задержали.

В пресс-службе «Победы» факт инцидента подтвердили. Там отметили, что компания намерена взыскать с актера вынужденные расходы, в том числе за «санитарную обработку» салона самолета, сообщает РИА Новости.

По данным источника «Интерфакса», актер употреблял алкоголь, грубо выражался в адрес экипажа, а также два раза покурил в туалете. Также Панин рассказывал другим пассажирам о том, как «правильно» курить в самолете, закрывая детектор дыма салфеткой.

Сам Панин подтвердил, что в выходные прилетел в Москву из Турции. Однако заявил, что никаких проблем на борту не было, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».