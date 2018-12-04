На грани или за гранью? Реклама рождественской коллекции вызвала волну возмущения

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Австралийский бренд нижнего белья Honey Birdette в процессе создания своей рождественской коллекции зашел слишком далеко. Некоторые уже назвали рекламную кампанию марки чересчур сексуальной, а кое-кто и вовсе сравнил ее с «легким порно» (soft porno).
Многие пользователи соцсетей сочли рекламу новой продукции Honey Birdette откровенно провокационной и балансирующей на грани пристойности. Однако
ее автор с ними не согласен и уверяет, что коллекция сознательно создана в столь игривом ключе, чтобы передать праздничное настроение в период Рождества.
На вопрос о том, можно ли детям смотреть на такие изображения, глава бренда ответил:
"Ни один ребенок до сих пор не чувствовал себя обиженным, глядя на витрины наших магазинов. Скорее, обиженными сегодня могут ощущать себя модели, принявшие участие в этой рекламной кампании,
поскольку они выставлены в весьма неприглядном свете".
А что думаете вы?