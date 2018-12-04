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  • На грани или за гранью? Реклама рождественской коллекции вызвала волну возмущения

На грани или за гранью? Реклама рождественской коллекции вызвала волну возмущения Видео 18+

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ФОТО: Honey Birdette

Австралийский бренд нижнего белья Honey Birdette в процессе создания своей рождественской коллекции зашел слишком далеко. Некоторые уже назвали рекламную кампанию марки чересчур сексуальной, а кое-кто и вовсе сравнил ее с «легким порно» (soft porno).

Многие пользователи соцсетей сочли рекламу новой продукции Honey Birdette откровенно провокационной и балансирующей на грани пристойности. Однако

ее автор с ними не согласен и уверяет, что коллекция сознательно создана в столь игривом ключе, чтобы передать праздничное настроение в период Рождества.

На вопрос о том, можно ли детям смотреть на такие изображения, глава бренда ответил:

"Ни один ребенок до сих пор не чувствовал себя обиженным, глядя на витрины наших  магазинов. Скорее, обиженными сегодня могут ощущать себя модели, принявшие участие в этой рекламной кампании,

поскольку они выставлены в весьма неприглядном свете".

А что думаете вы?

ФОТО: Honey Birdette

ФОТО: Honey Birdette

ФОТО: Honey Birdette

ФОТО: Honey Birdette

ФОТО: Honey Birdette

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