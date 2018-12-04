Чурикова проболталась об истинной причине рака у Караченцова

Со дня смерти легендарного артиста прошло 40 дней. Сегодня его родные и друзья соберутся на поминальный обед. А его коллега по «Ленкому» Инна Чурикова к траурной дате разоткровенничалась о том, что, по ее мнению, привело к развитию онкологического заболевания у Караченцова, пишут Dni.
«Коля был страшный куряка, – цитирует Чурикову журнал "Тайны звезд". – Помню, в театре только "Приму" курил. И даже после страшной аварии не перестал. Жена Люда постепенно отучaла».
Как известно, рак легких – коварное заболевание. Может годами ждать своего часа как бомба замедленного действия, а потом рвануть, едва ослабнет иммунитет. Попавшие в организм с дымом сигарет канцерогены оказывают ядовитое влияние на все клетки. 90% случаев смертельного рака легких вызвано именно курением. Например, Александра Абдулова, с которым Николай Караченцов играл на одной сцене в «Ленкоме», убили именно сигареты.