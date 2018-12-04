Чурикова проболталась об истинной причине рака у Караченцова

Со дня смерти легендарного артиста прошло 40 дней. Сегодня его родные и друзья соберутся на поминальный обед. А его коллега по «Ленкому» Инна Чурикова к траурной дате разоткровенничалась о том, что, по ее мнению, привело к развитию онкологического заболевания у Караченцова, пишут Dni.