Душа сжимается... Пес Джорджа Буша-старшего трогательно простился с ним у гроба

Служебная собака, помогавшая 41-му президенту США Джорджу-Бушу старшему, сопроводила его в последний раз – она отправилась на самолете вместе с гробом с его телом в Вашингтон, передает CNN.

ФОТО: Mark Wilson / AFP

Джордж Буш-старший ушел из жизни 30 ноября в Хьюстоне. Ему было 94 года.

Собака по кличке Салли была названа в честь бывшего пилота Чесли «Салли» Салленбергера, который был известен тем, что смог в 2009 году посадить поврежденный самолет с 155 людьми на борту на реку Гудзон.

President Donald Trump and first lady Melania Trump pay their respects to former President George H. W. Bush, as he lies in state in the Rotunda of the U.S. Capitol, Monday, Dec. 3, 2018, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) ФОТО: Jacquelyn Martin / AP

В понедельник гроб с телом доставили в ротонду Капитолия, а попрощаться с ним можно до утра среды.

ФОТО: HANDOUT / REUTERS

После похорон бывшего президента США Джорджа Буша-старшего фотографы сделали снимок его лабрадора Салли возле гроба хозяина. Трогательным снимком поделился пресс-секретарь 41-го президента США Джим Макграт с подписью: «Миссия окончена».