Душа сжимается... Пес Джорджа Буша-старшего трогательно простился с ним у гроба

Служебная собака Буша-старшего сопроводила бывшего президента США в последний раз.
Служебная собака, помогавшая 41-му президенту США Джорджу-Бушу старшему, сопроводила его в последний раз – она отправилась на самолете вместе с гробом с его телом в Вашингтон, передает CNN.
Джордж Буш-старший ушел из жизни 30 ноября в Хьюстоне. Ему было 94 года.
Собака по кличке Салли была названа в честь бывшего пилота Чесли «Салли» Салленбергера, который был известен тем, что смог в 2009 году посадить поврежденный самолет с 155 людьми на борту на реку Гудзон.
В понедельник гроб с телом доставили в ротонду Капитолия, а попрощаться с ним можно до утра среды.
После похорон бывшего президента США Джорджа Буша-старшего фотографы сделали снимок его лабрадора Салли возле гроба хозяина. Трогательным снимком поделился пресс-секретарь 41-го президента США Джим Макграт с подписью: «Миссия окончена».
Фотография печального лабрадора, лежащего у гроба своего умершего хозяина, стала вирусной в Сети. Она продублирована в Instagram собаки.