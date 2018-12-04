Голливудская звезда Эдди Мерфи в десятый раз стал отцом

Десятого ребенка голливудской звезде родила его подруга Пейдж Батчер, работающая моделью. Мальчику, как рассказал агент Мерфи, дали имя Макс Чарльз.

«Малыш Макс был рожден весом три килограмма и ростом 48 сантиметров. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо», — прокомментировал представитель Эдди рождение десятого ребенка.

Эдди Мерфи и Пейдж Батчер в 2015 году. ФОТО: Joshua Roberts / Reuters/Scanpix

С длинноногой красавицей Батчер актер начал встречаться шесть лет назад. Пара официально не оформила свои отношения, однако это не мешает Пейдж чувствовать себя хозяйкой в роскошных апартаментах Мерфи в Нью-Йорке.

Сейчас крошечный Макс и его мать, 39-летняя австралийская модель Пейдж Батчер, чувствуют себя хорошо и уже находятся в доме актера в Лонг-Айленде. Для Пейдж – это второй ребенок, два года назад она подарила Мерфи дочку Иззи Уну.

57-летний Эдди Мерфи борется за звание одного из самых многодетных звездных отцов Голливуда. Первая супруга актриса Николь Митчелл родила в браке с известным комиком пятерых детей – дочерей Бриу, Шэйн, Золу и Беллу и сына Майлса. Сейчас им от 16 до 29 лет. Кроме того, у него есть еще трое внебрачных детей – сын Эрик Мерфи от подруги Поллет Маккнили (29 лет), Кристина Мерфи от Тамары Гуд (28 лет), а также 11-летняя дочь Энджел Айрис Мерфи-Браун, которую от него родила бывшая солистка Spice Girls Мелани Браун. При этом свое отцовство актер признал только после анализа ДНК.