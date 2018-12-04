Певица Валерия дала согласие на брак дочери с известным рэпером

Четыре года назад дочь певицы Валерии Анна Шульгина призналась во всеуслышание, что состоит в отношениях с неким Сергеем, более известным как рэпер Слэм. Пару свело творчество: Слэм предложил Анне записать несколько композиций, а некоторое время спустя они поняли, что между ними нечто большее, чем просто партнерские отношения. Поначалу близкие Шульгиной были против этого романа.

«Я вырос на Кавказе. По правилам мужчина должен позвонить и сказать: "Я встречаюсь с вашей дочкой, у нас серьезные планы на будущее". Так заведено, понимаете? Он этого не сделал», — недоумевал отчим начинающей певицы Иосиф Пригожин. С ним была солидарна и сама Валерия, которая прочила в женихи наследнице других молодых людей. Однако чувства Анны и Сергея оказались сильнее, да и Валерия с Пригожиным со временем приняли выбор дочери.