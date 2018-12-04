Певица Валерия дала согласие на брак дочери с известным рэпером

Еще недавно певица не была в восторге от жениха 25-летней дочери. Однако со временем Валерия кардинально поменяла свое мнение и теперь одобряет брак Анны Шульгиной и рэпера Слэма, пишет Starhit.
Четыре года назад дочь певицы Валерии Анна Шульгина призналась во всеуслышание, что состоит в отношениях с неким Сергеем, более известным как рэпер Слэм. Пару свело творчество: Слэм предложил Анне записать несколько композиций, а некоторое время спустя они поняли, что между ними нечто большее, чем просто партнерские отношения. Поначалу близкие Шульгиной были против этого романа.
«Я вырос на Кавказе. По правилам мужчина должен позвонить и сказать: "Я встречаюсь с вашей дочкой, у нас серьезные планы на будущее". Так заведено, понимаете? Он этого не сделал», — недоумевал отчим начинающей певицы Иосиф Пригожин. С ним была солидарна и сама Валерия, которая прочила в женихи наследнице других молодых людей. Однако чувства Анны и Сергея оказались сильнее, да и Валерия с Пригожиным со временем приняли выбор дочери.
«Я знаю, что у них грандиозные планы на совместное будущее. То, что Аня встречается с Сережкой, это замечательно. Он в ней пробудил творческое начало. Если поначалу они что-то вместе делали, то последний альбом дочки, который она записала, полностью ее детище. Она говорит: «Мама, мне интересно себя познать. Через творчество я раскрываю саму себя!». Если это приносит такие плоды, то как же я могу быть против таких отношений? Я их одобряю», — отметила Валерия.