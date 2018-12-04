Ученые: эротические фантазии улучшают сексуальную жизнь

В исследовании «What Fantasies Can Do to Your Relationship: The Effect of Sexual Fantasies on Couple Interactions» идет речь о том, что сексуальные фантазии – это ключ к здоровым отношениям. Команда ученых из Междисциплинарного центра в Герцлии провела несколько тестов на добровольцах.

Первая группа состояла из тех, у кого уже были романтические отношения. Ученые дали им задание пофантазировать о своих партнерах, а в после описать свои фантазии. Выяснилось, что те добровольцы, которые говорили о своих эротических фантазиях, испытывали наиболее сильное желание заняться сексом по сравнению с другими участниками эксперимента.

Вторая группа в течение трех недель фиксировала не только все свои фантазии, но и все изменения, которые происходили во взаимоотношениях с партнером.