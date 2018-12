Ученые: эротические фантазии улучшают сексуальную жизнь

В исследовании «What Fantasies Can Do to Your Relationship: The Effect of Sexual Fantasies on Couple Interactions» идет речь о том, что сексуальные фантазии – это ключ к здоровым отношениям. Команда ученых из Междисциплинарного центра в Герцлии провела несколько тестов на добровольцах.