Ученые: эротические фантазии улучшают сексуальную жизнь

Эротические фантазии улучшают сексуальную жизнь и делают отношения более крепкими. Такой вывод сделали ученые из Междисциплинарного центра в Герцлии (Израиль), пишет Menscult.ua.
В исследовании «What Fantasies Can Do to Your Relationship: The Effect of Sexual Fantasies on Couple Interactions» идет речь о том, что сексуальные фантазии – это ключ к здоровым отношениям. Команда ученых из Междисциплинарного центра в Герцлии провела несколько тестов на добровольцах.
Первая группа состояла из тех, у кого уже были романтические отношения. Ученые дали им задание пофантазировать о своих партнерах, а в после описать свои фантазии. Выяснилось, что те добровольцы, которые говорили о своих эротических фантазиях, испытывали наиболее сильное желание заняться сексом по сравнению с другими участниками эксперимента.
Вторая группа в течение трех недель фиксировала не только все свои фантазии, но и все изменения, которые происходили во взаимоотношениях с партнером.
В конце исследования специалисты пришли к выводу, что фантазии способны усилить привлекательность партнера, улучшают сексуальную жизнь и делают отношения более крепкими.