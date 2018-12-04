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  • Какая неловкость! Пугачеву в новом парике на модной вечеринке перепутали с Укупником

Какая неловкость! Пугачеву в новом парике на модной вечеринке перепутали с Укупником ФОТО

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2995994 12/08/2016 Singer Alla Pugacheva during the shooting of the Channel One's New Year show. Kirill Kallinikov/Sputnik

ФОТО: Kirill Kallinikov/Sputnik

Семилетие дочери Филиппа Киркоровой прошло с таким размахом, о котором иные народные и заслуженные артисты даже мечтать не могут. Поздравить с важной датой юную принцессу приехал весь звездный бомонд. Разумеется, была и бывшая жена артиста – Алла Пугачева, пишут Dni.

Пугачеву, правда, на гулянке у Киркорова не сразу признали – она появилась в новом парике, в котором очень напоминала молодого Аркадия Укупника. Очки усиливали сходство, и артистов можно было перепутать. У Примадонны российской эстрады, как известно, собственные волосы негустые и короткие – без парика она выглядит согласно паспортным данным. А молодежные кудри очень освежают 70-летнюю певицу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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