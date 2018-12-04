«Отдай деньги!» Самый жадный работник Таллинна попал на видео Смотрите сами!
4 декабря 2018, 11:16
Если вы уже проходили квесты в столичном GetAwayZone, то наверняка успели познакомиться со здешними обитателями – двумя очаровательными котами. Они встречают посетителей с порога, то и дело заигрывают с ними: тянут за шнурки, играют с кисточками на пальто.
Коты в GetAwayZone не только живут, но даже участвуют в некоторых квестах. Мы не будем раскрывать все тайны, хотя знаем не понаслышке, ведь редакция портала Limon.ee не раз проходила здесь квесты.
Одного из питомцев GetAwayZone – серого ориентала, накануне засняли на видео гости популярного таллиннского квеста. Котяра был явно не настроен отдавать сдачу посетителям.
Смотрите видео!