Вт, 4.12.2018
Горячо! Эвелин Ильвес с подружками в купальниках в мороз развлекалась на болоте (ФОТО) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • «Отдай деньги!» Самый жадный работник Таллинна попал на видео

«Отдай деньги!» Самый жадный работник Таллинна попал на видео Смотрите сами!

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ФОТО: Кадр из видео

Если вы уже проходили квесты в столичном GetAwayZone, то наверняка успели познакомиться со здешними обитателями – двумя очаровательными котами. Они встречают посетителей с порога, то и дело заигрывают с ними: тянут за шнурки, играют с кисточками на пальто.

Коты в GetAwayZone не только живут, но даже участвуют в некоторых квестах. Мы не будем раскрывать все тайны, хотя знаем не понаслышке, ведь редакция портала Limon.ee не раз проходила здесь квесты. 

Одного из питомцев GetAwayZone – серого ориентала, накануне засняли на видео гости популярного таллиннского квеста. Котяра был явно не настроен отдавать сдачу посетителям.

Смотрите видео!

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