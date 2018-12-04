Архивное фото: беременная Пугачева превратилась в Матрешку

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алла Пугачева опубликовала фотографию, на которой запечатлена в белоснежной шубке и большой шапке-ушанке. Это архивный кадр из клипа Филиппа Киркорова «Любить обещаю». В подписи к снимку Пугачева напомнила, что Новый год не за горами, и спросила, будем ли наряжать елку.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от изображения Примадонны, при этом большинство сошлось во мнении, что на этом фото она похожа на Снегурочку. Вдохновившиеся журналисты немедленно нашли информацию, что на заре своей головокружительной карьеры Алла Пугачева действительно подрабатывала Снегурочкой. Причем Дедом Морозом был ее первый муж Миколас Орбакас, отец ее дочери Кристины Орбакайте.

«Алла выходила в красивом воздушном платье, садилась за рояль и пела детишкам. Так мы подрабатывали, поскольку в те времена жили очень скромно. Алла надевала либо костюм Снегурочки, либо меховой наряд Зимы», – вспомнил экс-супруг Примадонны.