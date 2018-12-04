Галерея: яркая публика собралась на концерт победителя «Евровидения» в Таллинне

В эти дни в Эстонии гостит победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал. В понедельник, 3 декабря, певец из Португалии выступил в столичном театре «Эстония». Концерт прошел в рамках фестиваля Jõulujazz 2018.
Сальвадор Собрал – 28-летний певец и автор песен из Португалии. В 2017 году он успешно выступил на «Евровидении» с песней «Amar pelos dois» и принес своей стране первое место.
После конкурса он сделал перерыв в выступлениях, так как нуждался в пересадке сердца. В декабре 2017 году ему провели операцию, и в январе этого года музыкант вышел из больницы и вновь занялся музыкой. Минувшей весной Собрал был удостоен почетного знака, который ему вручил президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.
Смотрите галерею с концерта в Таллинне!
Напомним, что накануне, 3 декабря Собрал также выступил в Тарту, галерею найдете ЗдеСЬ!