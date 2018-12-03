Видео: певица Слава осмелилась поехать в Эстонию на поезде

3 декабря 2018, 18:29
Уже завтра, 4 декабря, в Таллинне в Центре Русской Культуры выступит обаятельная певица Слава. Конечно же, вы помните эту сексуальную артистку и ее мегахит «Одиночество», а также другие известные песни.
Почти сутки назад артиста села в поезд на Ярославском вокзале российский столицы (скорее всего это был Балтийский экспресс Москва-Таллинн), откуда и записала пламенный привет для поклонников. Певица уже ждет встречи не только с поклонниками из Таллинна, но и из Йыхви, Нарвы и Риги. Первый концерт запланирован на сегодня в Ида-Вирумаа, а уже завтра артистка будет сиять в эстонской столице.
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Смотрите энергичное видеоприветствие артистки!