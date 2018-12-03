Видео: певица Слава осмелилась поехать в Эстонию на поезде

Почти сутки назад артиста села в поезд на Ярославском вокзале российский столицы (скорее всего это был Балтийский экспресс Москва-Таллинн), откуда и записала пламенный привет для поклонников. Певица уже ждет встречи не только с поклонниками из Таллинна, но и из Йыхви, Нарвы и Риги. Первый концерт запланирован на сегодня в Ида-Вирумаа, а уже завтра артистка будет сиять в эстонской столице.