Кончаловскому и Высоцкой предрекли развод

«Андрей Кончаловский – творческий человек, а поэтому очень сложный внутри, – рассказывает парапсихолог Ружена Кузина. – В его жизни было много женщин и будет. Отношения с Юлией перешли уже много этапов. Сейчас пара находится не в самом лучшем состоянии. Наступил период охлаждения. Общие претензии, измены Андрея отдалили их друг от друга. Энергетически связи брака между ними уже нет. Андрей сам по себе отшельник, ему хорошо одному. Изменяет, потому что постоянно ищет источник энергии. Вижу, что в будущем они будут сохранять статус для общества, но на самом деле семьи как таковой уже нет. Тот факт, что брак разваливается очень огорчает Юлию. Сейчас она находится в таком состоянии, когда ничего не хочется делать. Устала, но внутри надежда на светлое будущее жива.

По словам Кузиной, спасение от проблем в личной жизни, как и большинство людей, ведущая ищет в работе. А вот еще одного брака у звезды парапсихолог не видит.

«Отношения семейной четы больше похожи на болото, в котором они, впрочем, находятся по собственной воле, – продолжает Кузина. – Такое подвешенное состояние продлится долго. Развития в лучшую сторону не будет. Большинство проблем семьи появляется из-за измен мужчины. Так как многие дамы пытаются занять место под солнцем, а именно выйти замуж за Андрея, следовательно, всячески пытаются разными способами и даже магией разлучить эту пару. Могу посоветовать Юлии набраться терпения».

Слухи о распаде знаменитой семьи стали появляться, потому что Андрей и Юлии перестали выходить вместе в свет. Впрочем, сами супруги никак не комментируют ситуацию. Каждый занят своим делом. В разных интервью Высоцкая и Кончаловский не раз делились секретом крепких отношений. Главной основой прочного брака Андрей считает отдаленную дистанцию, которую всегда удерживает Юлия по отношению к супругу.