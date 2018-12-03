Ариана Гранде сломала Интернет новым клипом

Представители видеохостинга в шутку заявили, что «клип настолько хорош, что сломал интернет (или, как минимум, вызвал трудности с публикацией комментариев на YouTube)», пишет Lenta.ru.

За сутки клип набрал 64 миллиона просмотров, занял лидирующие позиции трендов YouTube более чем в 100 странах, включая Россию. Лайкнули видео 5 миллионов пользователей видеохостинга, количество комментариев уже превысило 400 тысяч и продолжает стремительно расти.

Видео отсылает к американским романтическим комедиям «Дрянные девчонки», «Добейся успеха», «Из 13 в 30» и «Блондинка в законе», при этом ряд сцен видео повторяют оригинальные кадры из фильмов.

Telegram-канал «Жизнь Ютуб» напоминает, что прошлый рекорд по скорости набора просмотров за сутки принадлежал клипу BTS — Idol (45.9 миллиона).