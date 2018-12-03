Что нельзя делать дома? Десять главных запретов по фэн-шуй

Запрет №5: Избегайте выступающих углов в доме

Из запрета на разноуровневые полы вытекает и запрет на острые углы в вашем доме. В первую очередь это относится к выступающим углам. Безусловно, добиться обтекаемых выступов не так просто, но постарайтесь хотя бы, чтобы острие угла не смотрело в место, где вы отдыхаете или проводите много времени. Кстати, негатив в дом несут и подвесные (натяжные) потолки. Старайтесь избавиться от таких потолков, приведя в порядок имеющийся бетонный или деревянный потолок.

Запрет №6: Держите в чистоте ванную и уборную

Территория уборной и ванной должна содержаться в идеальной чистоте. Беспорядок в таких помещениях приводит к возникновению там негатива, который будет разрушать ауру вашего дома изнутри. Поэтому регулярно наводите там порядок и старайтесь лишний раз не держать двери этих помещений открытыми. И даже если у вас дома живет четвероногий друг, чей лоток находится в одной из этих комнат, сделайте встроенную дверцу, но не держите туалет или ванную открытыми.

Запрет №7: Регулярно проветривайте помещение

Свежий воздух не только залог здоровья, но и гарантия положительной энергетики в доме. Когда вы по утрам и вечерам хоты бы на 15 минут открываете окна или форточки, вы не только избавляетесь от скопления вирусов и бактерий, грозящих простудными заболеваниями, но и открываете шлюзы для проникновения в жилище позитивной энергетики. А с ней вас ожидают здоровые, позитивные отношения.

Запрет №8: Уделите внимание рабочему месту

Чтобы ваша работа была максимально продуктивной и приносила удовлетворение, задумайтесь о правильной организации рабочего места. В этом плане постарайтесь расположиться спиной к стене, не имеющей окон и дверей. Этим вы убережете себя от оттока творческой энергии. Позаботьтесь о рабочем столе и расположенных на нем предметах. Все должно быть расставлено так, чтобы обеспечивало хорошую работоспособность, а лишних предметов на столе быть не должно, чтобы ничего не мешало концентрироваться на основном деле.

Запрет №9: Освободите пространство перед своим домом

Старайтесь, чтобы подход к вашему жилищу был открытым, не имел больших кустов и нагромождения автомобилей. Необходимо это для того, чтобы потоки созидательной энергии смогли проникать в дом без препятствий. Единственное, что допускает фэн-шуй, это посадку кустарников, которые отделяют проезжую часть от жилища. Кстати, правило свободного пространства распространяется и на прихожую. В ней не должно быть скопления обуви и огромного количества верхней одежды, свободно висящей на вешалках. Для вещей должны быть предусмотрены специальные шкафы и тумбы.

Запрет №10: Оценивайте соседство вашего дома с другими зданиями

Пред покупкой дома не поленитесь оценить расположение вашего жилища по отношению к соседским домам. По фэн-шуй совершенно недопустимым является расположение дома рядом с больницей, кладбищем или тюрьмой. В этом случае о гармонии в доме можно просто забыть. Сюда же относятся и проходящие рядом с домом железнодорожные пути. Своим шумом поезда будут нарушать тишину, и разрушать гармонию в доме. Напротив, позитивную энергетику принесет соседство вашего жилища со сквером, парком или фонтанами.