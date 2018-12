Названа лучшая песня года

На третьем месте разместили Ариану Гранде с треком No Tears Left To Cry. Певица выпустила его после теракта на арене в Манчестере. Другая песня исполнительницы Thank U, Next заняла шестое место в рейтинге. Клип на нее вышел 2 декабря и за первые 35 минут собрал миллион просмотров.

В десятку рейтинга также вошли песни шведской артистки Робин Honey и Missing You, работа французской исполнительницы Christine and the Queens под названием Girlfriend, композиция Hot Pink британского поп-коллектива Let’s Eat Grandma и трек I Like It рэперши Карди Би. Десятку замкнула группа The 1975 c песней Love It if We Made It.