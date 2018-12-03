Видео: мужчина сворачивает лицо так сильно, что достает языком до лба

Житель Непала надеется войти в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей способности: сворачивая лицо удивительным образом, он достает языком до лба. Благодаря этому трюку мужчина уже стал чем-то вроде местной знаменитости. Правда, в очереди за автографом люди вряд ли встают, ведь способность непальца выглядит как минимум жутковато.
Ягье Бахадуру Катувалу из Непала 35 лет, и он работает сотрудником школьного автобуса, сообщает Storytrender. Еще в детстве мужчина заметил у себя странную способность: в то время как другим людям не всегда удается дотронуться языком до носа, он может легко достать языком до лба, пишет Medialeaks.ru.
Но известность необычный трюк принес непальцу только совсем недавно, осенью 2018 года, после того как друг Ягьи запостил видео с ним в соцсети. Ролик набрал большую популярность, и немудрено: ведь на кадрах Катувал проделывает нечто, что кажется на первый взгляд невозможным для человека.
Сначала он высовывает язык на всю длину.
Затем каким-то неимоверным образом втягивает внутрь щеки, доставая языком до носа.
Еще немного, и Ягья касается кончиком языка лба. Вид у него при этом, нужно сказать, как минимум необычный (и жутковатый). Можете сами убедиться в этом, посмотрев видео трюка.
Мы знаем, что после просмотра этого видео у вас остался лишь один вопрос. Как он это делает?! Ягья утверждает, что ему помогает очень длинный язык (как он заявляет — самый длинный в мире), а его друг говорит, что также дело в отсутствии зубов. И оба уверены: трюк невероятно эффектен.
«Я думаю, что выгляжу великолепно [доставая языком до лба], — говорит Ягья Бахадур Катувал. — Если бы я снимался в фильме ужасов, то мне, в отличие от других актеров, не понадобился бы грим».
Катувал делает такие выводы, основываясь на реакции окружающих на его способность. Мужчина говорит, что некоторые дети очень пугаются его способности и от страха мочат штаны, увидев ее вживую. А взрослые, по словам непальца, встретив его во всей красе, могут и вовсе потерять сознание. Чтобы не создавать стресса для школьников, начальство даже попросило Бахадура не показывать трюк на работе.
Единственным недостатком своей особенности Ягья называет то, что по утрам ему приходится тратить много времени на чистку языка, пишет LadBible. Но учитывая то, какую славу она может ему принести, это малая плата. Ведь Ягья уже планирует задокументировать в Книге рекордов Гиннесса свой трюк.