Видео: мужчина сворачивает лицо так сильно, что достает языком до лба

Ягье Бахадуру Катувалу из Непала 35 лет, и он работает сотрудником школьного автобуса, сообщает Storytrender. Еще в детстве мужчина заметил у себя странную способность: в то время как другим людям не всегда удается дотронуться языком до носа, он может легко достать языком до лба, пишет Medialeaks.ru.

ФОТО: / Caters News Agency

Но известность необычный трюк принес непальцу только совсем недавно, осенью 2018 года, после того как друг Ягьи запостил видео с ним в соцсети. Ролик набрал большую популярность, и немудрено: ведь на кадрах Катувал проделывает нечто, что кажется на первый взгляд невозможным для человека.

ФОТО: / Caters News Agency

Сначала он высовывает язык на всю длину.

Затем каким-то неимоверным образом втягивает внутрь щеки, доставая языком до носа.

ФОТО: / Caters News Agency

Еще немного, и Ягья касается кончиком языка лба. Вид у него при этом, нужно сказать, как минимум необычный (и жутковатый). Можете сами убедиться в этом, посмотрев видео трюка.

Мы знаем, что после просмотра этого видео у вас остался лишь один вопрос. Как он это делает?! Ягья утверждает, что ему помогает очень длинный язык (как он заявляет — самый длинный в мире), а его друг говорит, что также дело в отсутствии зубов. И оба уверены: трюк невероятно эффектен.

ФОТО: / Caters News Agency

«Я думаю, что выгляжу великолепно [доставая языком до лба], — говорит Ягья Бахадур Катувал. — Если бы я снимался в фильме ужасов, то мне, в отличие от других актеров, не понадобился бы грим».

Катувал делает такие выводы, основываясь на реакции окружающих на его способность. Мужчина говорит, что некоторые дети очень пугаются его способности и от страха мочат штаны, увидев ее вживую. А взрослые, по словам непальца, встретив его во всей красе, могут и вовсе потерять сознание. Чтобы не создавать стресса для школьников, начальство даже попросило Бахадура не показывать трюк на работе.