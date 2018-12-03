Женщина скрючилась в пассажирском авиалайнере и опозорилась (ВИДЕО)

Пассажирка авиакомпании United Airlines практиковала асаны йоги на борту самолета и опозорилась, сообщает Daily Mail.
Очевидец снял на видео случай в самолете, который направлялся в Сан-Диего, и поделился им в интернете. На кадрах видно, как девушка в желтых легинсах, розовом топе и кроссовках забралась на три стоящих рядом кресла и встала в позу «кошки», округляя и выгибая спину.
«Летел на забавном рейсе в Сан-Диего», — подписал видео автор из Орегона.
Ролик вызвал смешанные эмоции среди пользователей сети. «Брачный танец?» — шутили одни. «Где-то есть видео вас, снимающего ее. Попробуйте ввести в поиске #маньяк», — издевались другие.
В январе пассажирка самолета решила практиковаться в йоге прямо во время перелета. Ролик набрал более 235 тысяч просмотров и почти 300 комментариев, многие из них были крайне негативными. Пользователи осудили женщину, принимавшую «странные» позы.