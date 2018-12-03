Женщина скрючилась в пассажирском авиалайнере и опозорилась (ВИДЕО)

Очевидец снял на видео случай в самолете, который направлялся в Сан-Диего, и поделился им в интернете. На кадрах видно, как девушка в желтых легинсах, розовом топе и кроссовках забралась на три стоящих рядом кресла и встала в позу «кошки», округляя и выгибая спину.

«Летел на забавном рейсе в Сан-Диего», — подписал видео автор из Орегона.

Ролик вызвал смешанные эмоции среди пользователей сети. «Брачный танец?» — шутили одни. «Где-то есть видео вас, снимающего ее. Попробуйте ввести в поиске #маньяк», — издевались другие.