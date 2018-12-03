Глинтвейн: как самому приготовить вкуснейший горячий напиток для холодного вечера

В холодный вечер после прогулки с девушкой очень приятно согреть ее и согреться самому. А сделать это можно с помощью ароматного бархатистого напитка – глинтвейна, пишет Mport.ua.
Домашний глинтвейн можно варить самыми разными способами, а большую роль играет выбор вина и специй. Традиционно используют сочетания корицы, имбиря (о полезности которого слагают легенды), мускатного ореха, лимона, апельсина и многих других специй и пряностей. Пряности с интенсивным вкусом – бадьян, кардамон, гвоздика – могут перебить аромат вина и фруктов.
На 3 порции (вдруг кто-то из вас захочет добавки) тебе понадобятся такие ингредиенты:
- 0,7 л. полусладкого красного вина;
- 6 ч. л. сахара;
- 1 ч. л. корицы;
- специи для глинтвейна (корица 2-3 палочки, корень имбиря 2-3 см, 2-3 звездочки бадьяна, 2-3 зернышка кардамона, гвоздика 1-2 бутона, душистый перец 3 горошины, мускатный орех 2 щепотки);
- 0,5 лимона.
Специи для напитка выбирай по вкусу и аромату, личным предпочтениям.
Приготовление
Рецепт глинтвейна очень прост. На медленном огне нагрей вино со всеми специями, лимоном и цедрой, добавляя на каждые 250 мл вина по 2 ч. л. сахара.
Когда готовишь глинтвейн в домашних условиях, не стоит вино кипятить, а лучше просто нагреть напиток до появления пара. В этот момент заглуши огонь и накрой крышкой кастрюлю. Укутай емкость в полотенце, а через 10-15 минут разливай.
После приготовления процеди глинтвейн и разлей по бокалам.