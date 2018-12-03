Глинтвейн: как самому приготовить вкуснейший горячий напиток для холодного вечера

Домашний глинтвейн можно варить самыми разными способами, а большую роль играет выбор вина и специй. Традиционно используют сочетания корицы, имбиря (о полезности которого слагают легенды), мускатного ореха, лимона, апельсина и многих других специй и пряностей. Пряности с интенсивным вкусом – бадьян, кардамон, гвоздика – могут перебить аромат вина и фруктов.

На 3 порции (вдруг кто-то из вас захочет добавки) тебе понадобятся такие ингредиенты:

0,7 л. полусладкого красного вина;

6 ч. л. сахара;

1 ч. л. корицы;

специи для глинтвейна (корица 2-3 палочки, корень имбиря 2-3 см, 2-3 звездочки бадьяна, 2-3 зернышка кардамона, гвоздика 1-2 бутона, душистый перец 3 горошины, мускатный орех 2 щепотки);

0,5 лимона.

Специи для напитка выбирай по вкусу и аромату, личным предпочтениям.

ФОТО: Arne Trautmann / PantherMedia / Arne Trautmann

Приготовление

Рецепт глинтвейна очень прост. На медленном огне нагрей вино со всеми специями, лимоном и цедрой, добавляя на каждые 250 мл вина по 2 ч. л. сахара.

Когда готовишь глинтвейн в домашних условиях, не стоит вино кипятить, а лучше просто нагреть напиток до появления пара. В этот момент заглуши огонь и накрой крышкой кастрюлю. Укутай емкость в полотенце, а через 10-15 минут разливай.