Пн, 3.12.2018
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Глинтвейн: как самому приготовить вкуснейший горячий напиток для холодного вечера

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Глинтвейн

ФОТО: Markus Mainka / PantherMedia / Markus Mainka / Scanpix

В холодный вечер после прогулки с девушкой очень приятно согреть ее и согреться самому. А сделать это можно с помощью ароматного бархатистого напитка – глинтвейна, пишет Mport.ua

Домашний глинтвейн можно варить самыми разными способами, а большую роль играет выбор вина и специй. Традиционно используют сочетания корицы, имбиря (о полезности которого слагают легенды), мускатного ореха, лимона, апельсина и многих других специй и пряностей. Пряности с интенсивным вкусом – бадьян, кардамон, гвоздика – могут перебить аромат вина и фруктов. 

На 3 порции (вдруг кто-то из вас захочет добавки) тебе понадобятся такие ингредиенты: 

  • 0,7 л. полусладкого красного вина; 
  • 6 ч. л. сахара;
  • 1 ч. л. корицы;
  • специи для глинтвейна (корица 2-3 палочки, корень имбиря 2-3 см, 2-3 звездочки бадьяна, 2-3 зернышка кардамона, гвоздика 1-2 бутона, душистый перец 3 горошины, мускатный орех 2 щепотки); 
  • 0,5 лимона.

Специи для напитка выбирай по вкусу и аромату, личным предпочтениям. 

ФОТО: Arne Trautmann / PantherMedia / Arne Trautmann

Приготовление

Рецепт глинтвейна очень прост. На медленном огне нагрей вино со всеми специями, лимоном и цедрой, добавляя на каждые 250 мл вина по 2 ч. л. сахара. 

Когда готовишь глинтвейн в домашних условиях, не стоит вино кипятить, а лучше просто нагреть напиток до появления пара. В этот момент заглуши огонь и накрой крышкой кастрюлю. Укутай емкость в полотенце, а через 10-15 минут разливай. 

После приготовления процеди глинтвейн и разлей по бокалам. 

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