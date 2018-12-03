Невероятно! Сексуальные Снегурочки и Дедушки Морозы приглашают Эстонию вместе отметить Старый Новый год

«Танцевальный Pай» приглашает гостей насладиться самым ярким праздником в году и потом я январе еще раз 12 января встретить НОВЫЙ ГОД!
СПЕШИТЕ! Билеты в предварительной продаже в Piletilevi.
В субботу, 12 января, вас приглашают в ночной клуб HOLLYWOOD на любимую вечеринку - «Танцевальный Pай – СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД!»
Дорогие друзья, мы приглашаем вас отметить долгожданный народный праздник - Старый Новый год с настоящим размахом русской души!
Вас ждет сказочный праздник волшебства, любимый праздник детства, чудеса и море подарков. Это время новых надежд и веры в самое лучшее и светлое, что непременно произойдет в наступающем году.
В эту особенную праздничную ночь вас ждет нон-стоп новогодняя шоу-программа из России, где специальное шоу-сюрприз - танцы и любимые новогодние песни в живом исполнении (Санкт-Петербург).
Дед Мороз и Снегурочка встретят гостей подарками, «Снежная Королева» Санкт-Петербургского Мюзик-Холла исполнит любимые праздничные хиты, а новогодние феи развлекут гостей волнующими танцами!
Богемного шика добавят sexy гоу-гоу из Санкт-Петербурга.
99 процентов русской музыки и новогодние хиты играют DJ Bell и DJ Peterson, невероятное лазерное шоу, спецэффекты, декорации!
С первых минут вы окунетесь в праздничную, головокружительную атмосферу и… хорошее настроение не покинет больше вас! Наступит время самых ярких впечатлений!
Лавина январского снега, хоровод вокруг праздничной ели, золотистые брызги шампанского, подарки и угощения, буйство красок, лучшая музыка и настоящее веселье – все это задор настоящего новогоднего праздника и атмосфера исполнения желаний!
Мы приглашаем вас еще раз встретить новый год в сам канун Старого нового года – и еще раз подарить себе шанс на радость и счастье в наступившем 2019 году - ведь вы помните – «как встретишь так и проведешь»!
Не пропусти и ты новогодний разгуляй – будь на месте!
Двери рая открываются в 23:00.
Забронировать столики можно по телефону +372 55 611 877.
Bходной билет 19€, девушкам до полуночи 10 €, VIP-билет 39 €
Продажа билетов во всех кассах Piletilevi!
NB! На дверях strong style & face control: вечерняя одежда и туфли Больше информации на www.trai.ee.