Фото: старший сын Натальи Водяновой растет роковым красавцем

Наталье Водяновой 36 лет, но она до сих пор выглядит как девочка. А между тем, старшему сыну этой девочки скоро исполнится 17!
Наталья Водянова пригласила сына Лукаса на светское мероприятие. В предпоследний день ноября в Париже состоялся рождественский ужин Burberry. В гости к креативному директору марки Риккардо Тиши в этот вечер приехали Жюльет Бинош, Кристин Скотт Томас, Миа Гот и, конечно же, главная муза и одна из ближайших подруг Наталья Водянова, передает Woman.
36-летняя модель отправилась на мероприятия в компании... нет, не своего гражданского супруга Антуана Арно. В этот вечер ее кавалером стал старший сын.
«Антуан, тебе нашли замену», — шутливо прокомментировала Наталья фото с Лукасом. В конце декабря первенцу звезды исполнится 17 лет! Из скромного мальчика он вырос в настоящего красавца с голубыми глазами и взъерошенными волосами. Девичьи сердца трепещут по всему миру! Сердце же самого Лукаса отдано девушке по имени Мила Разафи.