Фото: старший сын Натальи Водяновой растет роковым красавцем

Наталья Водянова пригласила сына Лукаса на светское мероприятие. В предпоследний день ноября в Париже состоялся рождественский ужин Burberry. В гости к креативному директору марки Риккардо Тиши в этот вечер приехали Жюльет Бинош, Кристин Скотт Томас, Миа Гот и, конечно же, главная муза и одна из ближайших подруг Наталья Водянова, передает Woman.

36-летняя модель отправилась на мероприятия в компании... нет, не своего гражданского супруга Антуана Арно. В этот вечер ее кавалером стал старший сын.