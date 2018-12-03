Что происходит? Голые мужики собрались в ласнамяэской сауне и переполошили интернет (ФОТО)

Русский певец из Эстонии Сергей Сумин навел шорох в Ласнамяэ в минувшую субботу. Фотография обнаженных гномов в сауне вызвала у пользователей Сети и поклонников артиста множество вопросов. Сам Сергей позирует в семейных трусах. Мальчишник, пьянка или что вообще происходит?
Старая традиция ходить в новогоднюю ночь в баню по новому сценарию привлекла внимание любопытных пользователей Сети.
Оказывается, артист затеял в Ласнамяэ съемки своего нового клипа на песню «Ах этот Новый год», которые выйдут практически одновременно ближе к середине декабря.
«Песня очень веселая и заводная, а клип о том, как русские отмечают любимый праздник - Новый год. Получилось очень необычно и провокационно. В лучших традициях современных видеоклипов. Я благодарен всей команде за терпение и смелость - более 12 часов мы провели вместе на съемочной площадке. Насколько весело всё получилось - уже скоро узнаете!» - сказал Сергей Сумин.
В съемках приняли участие известные люди из Эстонии: Лиана Турпакова, Илона Калдре вместе с мужем Дмитрием Калдре и Эдгар Гергель.