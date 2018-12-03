Пн, 3.12.2018
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  • Встречаем новую «Мисс Бум Бум»! Первые фото красавицы украсили обложку журнала

Встречаем новую «Мисс Бум Бум»! Первые фото красавицы украсили обложку журнала

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В восьмом ежегодном конкурсе "Мисс Бум-бум-2018" победу одержала 31-летняя Эллен Сантана из штата Рондония. Финал конкурса прошел в начале ноября, а сейчас, в декабре, были опубликованы первые фото Эллен для журнала FIRST Magazine.

Отметим, что в конкурсе принимали участие 15 девушек. За титул победительницы на сцене в этом году началась настоящая битва. 27-летняя Алина Ува обвинила Эллен Сантану в том, что она якобы сделала пластическую операцию на ягодицах, тем самым нарушив правила конкурса. 

Возмущенная Алина Ува вырвала у соперницы ленту победительницы, надев ее на себя. Однако в конце концов девушке пришлось отдать трофей Эллен Сантане и согласиться с решением жюри.

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