Встречаем новую «Мисс Бум Бум»! Первые фото красавицы украсили обложку журнала
3 декабря 2018, 13:59
В восьмом ежегодном конкурсе "Мисс Бум-бум-2018" победу одержала 31-летняя Эллен Сантана из штата Рондония. Финал конкурса прошел в начале ноября, а сейчас, в декабре, были опубликованы первые фото Эллен для журнала FIRST Magazine.
Отметим, что в конкурсе принимали участие 15 девушек. За титул победительницы на сцене в этом году началась настоящая битва. 27-летняя Алина Ува обвинила Эллен Сантану в том, что она якобы сделала пластическую операцию на ягодицах, тем самым нарушив правила конкурса.
Возмущенная Алина Ува вырвала у соперницы ленту победительницы, надев ее на себя. Однако в конце концов девушке пришлось отдать трофей Эллен Сантане и согласиться с решением жюри.