Встречаем новую «Мисс Бум Бум»! Первые фото красавицы украсили обложку журнала

Отметим, что в конкурсе принимали участие 15 девушек. За титул победительницы на сцене в этом году началась настоящая битва. 27-летняя Алина Ува обвинила Эллен Сантану в том, что она якобы сделала пластическую операцию на ягодицах, тем самым нарушив правила конкурса.