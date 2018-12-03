Клаудию Шиффер вызвали в полицию: супермодели грозит серьезное наказание

Легендарную немецкую супермодель Клаудию Шиффер накануне вызвали в полицию, сообщает The Sun. Красотке грозит серьезное наказание из-за ее собаки. Любимчик Клаудии, немецкая овчарка по кличке Оскар, напал на овец соседа и загрыз нескольких из них.
Подобные инциденты с собаками Клаудии Шиффер и ее мужа режиссера Мэттью Вона происходят не впервые. Офицеры полиции не раз просили модель держать своих любимцев под строгим контролем и не спускать с поводка.
Но в этот раз одними предупреждениями дело не обошлось: собака загрызла беременную овцу и серьезно покалечила еще двух.
Ущерб от нападения овчарки фермер оценивает в 3000 фунтов (за услуги ветеринара) и по 80 фунтов за каждого из народившихся ягнят, ведь своих детей потеряла не только убитая псом овца, но и еще несколько особей. Кроме того, животновод потребовал разрешения в следующий раз стрелять в собаку. Шиффер и Вону ничего не оставалось, как согласиться с доводами фермера и полиции и дать такое разрешение.