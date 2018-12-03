Пн, 3.12.2018
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Вот это бюст! Джулия Робертс примерила грудь шестого размера

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Джулия Робертс

ФОТО: VALERIE MACON / AFP

Американская актриса Джулия Робертс приняла участие в телешоу популярной комедийной актрисы Эллен ДеДженерес. Эллен, у которой более 60 миллионов подписчиков в соцсети Instagram, решила научить Джулию, как привлечь больше народу на свою страницу. 

Джулия, которая открыла аккаунт в Instagram в июле этого года, пока может похвастаться лишь тремя миллионами подписчиков. По мнению Дедженерес, это маловато для звезды такого масштаба.

Первым делом Эллен посоветовала Робертс обзавестись грудью в стиле Ким Кардашьян и следовать ее манере одеваться. И кинозвезде тут же предоставили накладной бюст впечатляющих размеров в крошечном лифчике-бикини, а также подходящий фон для съемок — изображение пляжа. 

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